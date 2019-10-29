Amazon має намір оскаржити передання Пентагоном контракту на 10 млрд доларів Microsoft

Ілюстративне фото (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

У компанії вважають перемогу конкурента необґрунтованою

Компанія Amazon наступного тижня може оскаржити рішення Пентагону про надання Microsoft контракту на розробку хмарних технологій на 10 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Експерти вважають, що у компанії є два основні варіанти: перший з них - це оскаржити рішення у Рахунковій палаті США, яка виконує функції аудиту та має повноваження припинити реалізацію угоди; друге - звернутися в Федеральний претензійний суд США.

Amazon може оскаржити рішення Міноборони США протягом трьох календарних днів. У цьому випадку відомство має пояснити, на яких підставах контракт був наданий Microsoft. Після цього у компанії є ще п'ять днів, щоб звернутися до Рахункової палати.

Ще один варіант - подати протест в Міноборони, проте, як зазначає видання, малоймовірно, що компанія скористається ним.

Нагадаємо, Пентагон оголосив американську компанію з розробки програмного забезпечення Microsoft переможцем на укладення контракту на 10 млрд доларів на 10 років. Угода стосується надання оборонному відомству послуг у сфері обчислень.