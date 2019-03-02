В Алжирі під час протесту були поранені майже 200 осіб

Один з протестувальників помер від серцевого нападу

В Алжире во время протеста против решения действующего президента страны Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на пятый срок не менее 183 человек получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на APS.

По данным Министерства здравоохранения Алжира, в результате массовых акций протеста в пятницу, 1 марта, по меньшей мере 183 демонстрантов были травмированы. Один из протестующих скончался от сердечного приступа.

Отмечается, что протесты проходили мирно. Однако вблизи президентского дворца в городе Алжир, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Как сообщается, акции протеста в Алжире продолжаются уже почти неделю, однако массовые протесты произошли именно вчера, 1 марта. Участие в акциях протеста приняли несколько десятков тысяч человек, которые выражали недовольство решением президента Бутефлики в очередной раз баллотироваться на должность.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции возобновились антиправительственные акции протеста движения "желтых жилетов". Сейчас участие в протестах по всей стране принимают более 5 тыс. лиц, в том числе 1300 демонстрантов вышли на улицы Парижа.

Кроме того, французские правоохранители задержали более 20 протестующих.

Добавим, что во время столкновений гражданского населения и армии Венесуэлы на пограничных пунктах с Колумбией и Бразилией погибли по меньшей мере два человека.