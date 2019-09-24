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В Алжирі при пожежі в пологовому будинку загинули 8 немовлят

Новини » Надзвичайні події    24.09.2019 - 15:03
В Алжирі при пожежі в пологовому будинку загинули 8 немовлят
Фото: місце подій (twitter.com/Europe1)

Пожежа у лікарні виник через коротке замикання

В Алжирі в результаті пожежі в пологовому будинку загинули 8 новонароджених, понад 70 осіб були евакуйовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пожежа сталася у вівторок, 24 вересня, на сході Алжиру в провінції Ель-Уэде. Повідомляється, що причиною загоряння стало коротке замикання. Троє немовлят загинули від опіків, п'ятеро - від задухи. З приміщення лікарні було евакуйовано понад 70 осіб, з яких 11 немовлят.

Після інциденту міністр охорони здоров'я Алжиру Мухаммед Бурауи усунув керуючого лікарнею та директора охорони здоров'я в провінції Ель-Уед.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в результаті пожежу в школі у Ліберії загинули 27 дітей. Пожежа сталася під час того, коли учні вивчали Коран в одному із кабінетів школи.

Також повідомлялося, що в серпні у США сталася пожежа в дитячому саду, жертвами якого стали 5 дітей. Загиблим дітям було від восьми місяців до семи років. Також в результаті пожежі постраждали двоє дорослих - жінка-власник дитячого центру доставлена в лікарню.

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Новини України пожежабольницаАлжир
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