В Алжире при пожаре в родильном доме погибли 8 младенцев

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Пожар в больнице возник из-за короткого замыкания

В Алжире в результате пожара в родильном доме погибли 8 новорожденных, более 70 человек были эвакуированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пожар произошел во вторник, 24 сентября, на востоке Алжира в провинции Эль-Уэде. Сообщается, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Трое младенцев погибли от ожогов, пятеро - от удушья. Из помещения больницы были эвакуированы более 70 человек, из которых 11 младенцев.

После инцидента министр здравоохранения Алжира Мухаммед Бурауи отстранил управляющего больницей и директора здравоохранения в провинции Эль-Уэд.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в результате пожара в школе в Либерии погибли 27 детей. Пожар произошел во время того, когда ученики изучали Коран в одном из кабинетов школы.

Также сообщалось, что в августе в США произошел пожар в детском саду, жертвами которого стали 5 детей. Погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Также в результате пожара пострадали двое взрослых - женщина-владелец детского центра доставлена в больницу.