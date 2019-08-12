ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США під час пожежі в дитячому садку загинули 5 дітей

Новини » Надзвичайні події    12.08.2019 - 04:35
У США під час пожежі в дитячому садку загинули 5 дітей
Фото: на місці пожежі (twitter.com/CTVNews)

У результаті інциденту постраждали двоє дорослих

У Сполучених Штатах у штаті Пенсильванія в місті Ері сталася пожежа в дитячому садку, у результаті чого загинули 5 дітей, ще одна дитина потрапила до лікарні з опіками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

Начальник пожежної охорони міста Гай Сантоне розповів, що загиблим було від восьми місяців до семи років.

“Жертви загинули в результаті пожежі в місті Ері, про яку надійшло повідомлення близько 1:15 ранку в неділю", - повідомив представник департаменту поліції.

За інформацією каналу, у результаті події постраждали двоє дорослих - жінка-власник дитячого центру доправлена в лікарню.

Причини займання поки не повідомляються, поліція з'ясовує всі обставини трагедії.

Нагадаємо, 27 липня в дитячому наметовому таборі "Холдомі" в Хабаровському краї Росії сталася пожежа, в результаті якої загинули щонайменше чотири дитини - троє дівчаток і один хлопчик. Постраждали 12 людей, серед них як діти, так і дорослі. Загалом у таборі перебували 189 дітей, які жили в 26 наметах.

У США заарештували чоловіка, який погрожував влаштувати стрілянину в Walmart У Харкові сталася пожежа у п'ятиповерхівці, жителів евакуювали
Новини України Сполучені Штати Америкипожежапреступления
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся