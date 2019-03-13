В Алжирі перенесли вибори президента після масових протестів

Протести в Алжирі принесли результат

В Алжире президентские выборы, которые должны были состоятся 18 апреля 2019 года, перенесли в ответ на массовые протесты. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Рамтан Ламамра, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TSA.

Как сообщается, президент Абдельазиз Бутефлика перенес выборы в ответ на настоятельное требование народа.

"Присутствие оппозиции в будущем правительстве желательно. Если сами представители оппозиции и общественности хотят быть в правительстве, то милости просим. Оппозиция радостно приглашается войти в правительство, нам нечего скрывать", - отметил Ламамра.

По его словам, речь идет о планах "существенного обновления политической системы Алжира, в которой появятся новые лица, в том числе женщины и молодежь".

Ранее РБК-Украина писало, что в Алжире в ходе акций протеста против пятого президентского срока 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики, пострадали свыше 200 человек. Кроме того, в ходе протестов был ограблен старейший музей Алжира - неизвестные подожгли административные помещения музея древностей и исламского искусства и похитили некоторые экспонаты.

После массовых протестов в Алжире Абдель Азиз Бутефлика отказался баллотироваться на пятый срок.