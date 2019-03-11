Президент Алжиру відмовився балотуватися на п'ятий термін після протестів

Фото: Абдель Азіз Бутефліка (twitter.com fanackmena)

Уряд Алжиру пішов у відставку

Після масових протестів в Алжирі президент країни Абдель Азіз Бутефліка відмовився балотуватися на п'ятий термін. Про це повідомляє агентство Algeria Press Service.

Агентство повідомляє, що уряд країни пішов у відставку. У зв'язку з цим вибори президента Алжиру, призначені на 18 квітня 2019 року, відкладуть.

10 березня літак Бутефліка помітили в аеропорту Женеви, де, як передбачається, він протягом двох тижнів проходив лікування.

Додамо, президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка призначив Нуреддіна Бедуі новим прем'єр-міністром країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Алжирі в ході акцій протесту проти п'ятого президентського терміну 82-річного президента Абдельазіза Бутефліки, постраждало понад 200 людей. Крім того, в ході протестів був пограбований найстаріший музей Алжиру - невідомі підпалили адміністративні приміщення музею старожитностей та ісламського мистецтва і викрали деякі експонати.

Додамо, в Алжирі в суботу, 9 березня, влада видала розпорядження про якнайшвидшому початку весняних університетських канікул в спробах послабити на два тижні хвилю студентських протестів проти президента Абдельазіза Бутефліки.