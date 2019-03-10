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У результаті протестів у Алжирі постраждали 200 осіб

Новини » Надзвичайні події    10.03.2019 - 07:49
У результаті протестів у Алжирі постраждали 200 осіб
Фото: протест в Алжирі (twitter.com/Jacpoludek)

Невідомі підпалили і пограбували найстаріший музей країни

В Алжирі під час акцій протесту проти п'ятого президентського терміну 82-річного президента Абдельазіза Бутефліки, постраждали понад 200 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Медики зафіксували у доставлених у лікарні постраждалих поранення від каменів і гумових куль, а також наслідки застосування сльозогінного газу.

Сили безпеки Алжиру в свою чергу заявили про більш ніж сто поліцейських, які отримали поранення.

Крім того, під час протестів був пограбований найстаріший музей Алжиру - невідомі підпалили адміністративні приміщення музею старожитностей та ісламського мистецтва і викрали деякі експонати.

Вогонь вдалося загасити, влада назвала подію "злочином проти нашої історичної спадщини".

Нагадаємо, в Алжирі в суботу, 9 березня, влада видала розпорядження про якнайшвидший початок весняних університетських канікул у спробах послабити на два тижні хвилю студентських протестів проти президента Абдельазіза Бутефліки.

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