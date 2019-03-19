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Алжир закрив повітряний простір для Boeing 737 MAX

Новини » Надзвичайні події    19.03.2019 - 04:25
Алжир закрив повітряний простір для Boeing 737 MAX
Фото: літак Boeing 737 MAX 8 (flickr.com/liamallport)

Після катастрофи в Ефіопії Управління цивільної авіації заборонило польоти і посадки літака на території Алжиру

Управління цивільної авіації Алжиру тимчасово закрило повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX 8 у зв'язку з катастрофою в Ефіопії літака цієї моделі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Алжирське відомство цивільної авіації заборонило також польоти і посадки на території країни літаків Boeing 737 MAX 9.

Зазначимо, рішення про припинення польотів Boeing 737 MAX 8 над своїми територіями вже ухвалили США, Канада та багато інших країни світу.

Воно викликане авіакатастрофою 10 березня літака цієї моделі в Ефіопії, в результаті якої загинули 157 осіб, а також авіакатастрофою рейсу компанії Lion Air шістьма місяцями раніше, коли літак також розбився незабаром після зльоту, що призвело до смерті 189 осіб.

Нагадаємо, дані, отримані з бортових самописців після авіакатастрофи Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії, вказують на схожість аварії Boeing у Індонезії в жовтні 2018 року.

Міністр транспорту Ефіопії Дагмавіт Могес зазначив, що було відзначено чітку подібність між рейсом Ethiopian Airlines 302 та індонезійським авіаперевізником Lion Air 610.

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Новини України АлжирBoeing 737
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