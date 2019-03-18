Компанія Boeing могла впливати на перевірку безпеки своїх літаків, - Bloomberg

Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Boeing проводила оцінку безпеки літаків з "критичними недоліками"

У компанії Boeing була можливість впливати на перевірку безпеки своїх літаків, і частина програмного забезпечення для управління польотами моделі 737 MAX, що зазнала авіактатстрофи в Ефіопії, проходила сертифікацію у працівниківкомпанії, які працювали на аутсорсі. Про це повідомило знайоме з деталями перевірки джерело, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомило видання, співробітники Федерального управління цивільної авіації США (FAA) ще сім років тому заявляли, що компанія має дуже великий вплив на оцінку безпеки власних літаків.

Тоді аудиторами була проведена перевірка, яка показала, що FAA не вжило достатніх заходів, щоб притягти Boeing до відповідальності.

Розслідування американських ЗМІ показали, що американський регулятор, посилаючись на відсутність ресурсів, протягом багатьох років делегував Boeing занадто багато повноважень для оцінки безпеки, а компанія проводила аналіз із "критичними вадами".

Прокуратура і Міністерство транспорту США почали перевірку обставин видачі FAA дозволу на польоти літаків Boeing 737 Max.

Нагадаємо, 10 березня, незабаром після зльоту з аеропорту Аддіс-Абеби розбився Boeing 737 MAX 8, у результаті катастрофи в Ефіопії загинули 157 осіб. Ця катастрофа стала другою для нової моделі Boeing після аналогічної аварії в Індонезії в жовтні 2018 року, у якій загинуло 189 осіб.