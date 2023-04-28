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На Аляске разбились два военных вертолета США: есть погибшие

Фото: на Аляске разбились два вертолета армии США
Автор: Наталья Юрченко

На Аляске 27 апреля столкнулись и разбились два вертолета армии США. В результате авиакатастрофы три человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошел вблизи города Хили. Два вертолета AH-64 Apache дислоцировались на базе Форт-Уэйнрайта в районе города Фэйрбенкс.

Вертолеты выполняли тренировочный полет, во время которого столкнулись в небе. По предварительной информации, на борту каждого вертолета было по два человека.

Американские военные сообщают, что в результате столкновения двое солдат погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу. Четвертый военный госпитализирован.

Напомним, в конце марта в американском штате Кентукки в воздухе столкнулись два военных вертолета.

Также недавно в Волгоградской области РФ упал вертолет санавиации, пилот погиб.

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Соединенные Штаты АмерикиАляскаАвиакатастрофа