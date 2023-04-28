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На Алясці розбилися два військові гелікоптери США: є загиблі

Фото: на Алясці розбилися два вертольоти армії США
Автор: Наталія Юрченко

На Алясці 27 квітня зіштовхнулися та розбилися два гелікоптери армії США. Внаслідок авіакатастрофи троє осіб загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Інцидент стався поблизу міста Хілі. Два вертольоти AH-64 Apache дислокувалися на базі Форт-Уейнрайт у районі міста Фейрбенкс.

Гелікоптери виконували тренувальний політ, під час якого зіштовхнулися у небі. За попередньою інформацією, на борту кожного гвинтокрила було по двоє осіб.

Американські військові повідомляють, що внаслідок зіткнення двоє солдатів загинули на місці, ще один помер дорогою до лікарні. Четвертий військовий наразі госпіталізований.

Нагадаємо, наприкінці березня в американському штаті Кентуккі у повітрі зіштовхнулися два військові вертольоти.

Також нещодавно у Волгоградській області РФ впав вертоліт санавіації, пілот загинув.

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Сполучені Штати АмерикиАляскаАвиакатастрофа