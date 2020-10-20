На Алясці землетрус викликав загрозу цунамі

Сьогодні, 20 жовтня, біля берегів Аляски (США) стався землетрус магнітудою 7,5 балів. Через це там виникла загроза цунамі.

Про це повідомив Американський тихоокеанський центр з попередження про цунамі.

Епіцентр поштовхів знаходився приблизно в 107 кілометрах від міста Санд-Пойнт. Також поштовхи відчувалися в Чигніку, Уналашку, Манокотаку, Південному Накнеку і на півострові Кенай.

Місцеві жителі опублікували відео зі звуком сирен, що попереджають про небезпеку цунамі, після землетрусу.

Нагадаємо, наприкінці липня на Алясці стався потужний землетрус. Тоді попереджували про цунамі у межах 300 кілометрів.

Також РБК-Україна писало, що у червні в результаті землетрусу біля мексиканського штату Оахака загинули четверо людей.

Тоді після землетрусу оголосили про загрозу цунамі для Мексики, Гондурасу, Сальвадору і Гватемали.