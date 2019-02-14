В Альянсі наполягають на відновленні роботи комісії Україна-НАТО

Ілюстративне фото (nato.int)

В Альянсі солідарно наполягають на відновленні офіційної роботи комісії

Союзники України в Північноатлантичному альянсі наполягають на відновленні офіційної роботи комісії Україна-НАТО. Про це повідомив глава Міністерства оборони України Степан Полторак, який знаходиться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Крім того, за його словами, "союзники привітали євроатлантичні прагнення України, закріплені змінами до Конституції України і переконані, що цей стратегічний вибір дозволить нашій державі отримати повноправне членство в співтоваристві західних демократій для забезпечення безпеки і оборони України".

Також в Альянсі солідарно наполягають на відновленні офіційної роботи комісії Україна-НАТО, що дозволить значно збільшити масштаб і прагматику відносин України й Альянсу.

Нагадаємо, Полторак 13-14 лютого перебуватиме з візитом у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт продовжить і далі блокувати проведення комісії Україна-НАТО. Сійярто підкреслив, що його країна може розблокувати своє вето засідання комісії Україна-НАТО, якщо Київ зробить необхідні кроки для відновлення прав угорської громади в Україні.