"Альянс служит США": во Франции заговорили о выходе из НАТО

В своем заявлении Гетте подчеркнула, что НАТО, по ее мнению, потеряло оборонительный характер и превратилось в инструмент внешней политики США, все чаще втягивает европейские страны в конфликты за пределами международного права.

Свою позицию она обосновала действиями США, такими как "похищение главы государства в Венесуэле", поддержка Израиля, угрозы Гренландии и "бомбардировки народов", которые, по ее мнению, нарушают международное право.

"Больше чем когда-либо, поднимается вопрос участия Франции в Организации Североатлантического договора, военном альянсе, возглавляемом и обслуживающем США. Я предлагаю резолюцию относительно запланированного выхода из НАТО, начиная с вопроса его объединенного командования", - написала она.

Предложенная резолюция предусматривает поэтапный выход Франции из Альянса, начиная с прекращения участия в его интегрированном военном командовании. Левые политики аргументируют это необходимостью возвращения Франции к "стратегическому суверенитету" и формированию независимой европейской системы безопасности.

Правительство Франции пока официально не поддержало предложение, но признало, что дебаты вокруг роли НАТО в Европе становятся все более острыми.

Ожидается, что в ближайшее время резолюция будет вынесена на обсуждение в парламенте, где она может стать катализатором более широкой дискуссии о будущем французской и европейской безопасности.