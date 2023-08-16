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Альварес – Чарло. Абсолютные чемпионы провели первую битву взглядов: видео

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Нью-Йорк, Среда 16 августа 2023 12:56
Альварес – Чарло. Абсолютные чемпионы провели первую битву взглядов: видео Фото: Сауль Альварес и Джермелло Чарло выйдут в ринг 30 сентября (facebook.com/SaulCaneloAlvarez)
Автор: Антон Федорцив

Мексиканский боксер Сауль Альварес и американец Джермелл Чарло впервые смерили друг друга взглядами в преддверии осеннего суперпоединка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Premier Boxing Champions.

Бой Альварес-Чарло состоится 30 сентября в Неваде. В ринг боксеры выйдут на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. В Киеве к тому времени уже будет ночь 1 октября (не раньше 01:00).

Средневесы запустили продвижение поединка. Специальная церемония прошла в Нью-Йорке. Альварес и Чарло позировали для фотографов и устроили премьерную битву взглядов.

Оба звездные боксеры собрали полную коллекцию чемпионских поясов. "Канело" Альварес – во втором среднем весе, а Чарло – первой средней. Оба после боя потеряют пояса WBO, поскольку отказались от обязательной защиты титулов ради битвы "абсолютных чемпионов".

Альварес на профи-ринге провел 63 поединка. В них он одержал 59 побед (39 нокаутов) и потерпел два поражения. Еще два боя завершились ничьими. Чарло выходил в ринг 37 раз – 35 побед (19 нокаутов), 1 поражение, 1 ничья.

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