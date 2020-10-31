ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Альтернативи немає: Джонсон оголосив локдаун в Англії

Автор: Дмитро Левицький

З четверга, 5 листопада, в Англії буде введено жорсткий карантин через пандемію коронавірусу. Карантинні обмеження, попередньо, будуть діяти до початку грудня.

Популярні новини

Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

За словами очільника уряду, з четверга мешканці Англії будуть зобов'язані залишатися вдома. Виходити з помешкання буде можна тільки:

  • для навчання;
  • для роботи;
  • для заняття спортом чи відпочинку на природі;
  • за медичними показаннями;
  • для закупівлі продуктів та предметів першої необхідності;
  • для піклування про інших людей.

Закладам громадського харчування дозволяється працювати тільки на винос, але бари, паби та ресторани закриють. Залишаться відкритими тільки основні магазини, щоб англійці мали змогу поповнювати запаси.

"Настав час діяти, тому що альтернативи немає", - наголосив Джонсон.

Нагадаємо, 21 жовтня жорсткий карантин було введено у третьому регіоні Британії. Локдаун ввели у Південному Йоркширі, який є лідером за захворюваністю на коронавірус.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Великобританиякарантин