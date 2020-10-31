Альтернативы нет: Джонсон объявил локдаун в Англии

С четверга, 5 ноября, в Англии будет введен жесткий карантин из-за пандемии коронавируса. Карантинные ограничения, предварительно, будут действовать до начала декабря.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

По словам главы правительства, с четверга жители Англии будут обязаны оставаться дома. Выходить из дома будет можно только:

для учебы;

для работы;

для занятия спортом или отдыха на природе;

по медицинским показаниям;

для закупки продуктов и предметов первой необходимости;

для заботы о других людях.

Заведениям общественного питания разрешается работать только на вынос, но бары, пабы и рестораны закроют. Останутся только основные магазины, чтобы англичане имели возможность пополнять запасы.

"Настало время действовать, потому что альтернативы нет", - подчеркнул Джонсон.

Напомним, 21 октября жесткий карантин был введен в третьем регионе Британии. Локдаун ввели в Южном Йоркшире, который является лидером по заболеваемости коронавирусом.