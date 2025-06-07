Трамп сказал, при каком условии введет против России санкции
Президент США Дональд Трамп заявил о применении дополнительных санкций против РФ, но только, "если это будет необходимо".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Если я посчитаю, что Россия не собирается заключать соглашение или прекращать кровопролитие... я воспользуюсь этим, если это будет необходимо", - сказал Трамп журналистам на борту самолёты Air Force One.
Он добавил, что сенаторы, многие из которых поддержали законопроект об ужесточении санкций проти России, оставляют окончательное решение за ним.
"Я с ними об этом не говорил. У них есть законопроект, но решение остается за мной, это мой выбор. Они так это предусмотрели, и это сэкономит много времени, если так и будет. Так что меня это устраивает. Я пока не решил использовать его. Это очень жесткий законопроект", - добавил президент США.
О каких санкциях идет речь
Напомним, в начале мая сенатор-республиканец Линдси Грэм разработал проект "сокрушительных" санкций США против России. Документ поддержали большинство сенаторов.
Он предусматривает, что Соединенные Штаты введут 500% тарифы против тех стран, которые покупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.
Однако вчера The Wall Street Journal написало, что администрацию Трампа не устраивает законопроект Грэма, в связи с чем чиновники Белого дома пытаются значительно ослабить меры. Одним из предложений было таковым, чтобы американский лидер сам решал, против кого вводить санкции. Также администрация Трампа предложила заменить все формулировки с "должен" на "может".
Также мы писали, что на днях Трамп заявил, что имеет в голове собственный дедлайн по поводу того, когда вводить санкции против России.
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