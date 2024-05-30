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На Алтае сгорела резиденция Путина: СМИ показали фото

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В неофициальной резиденции российского диктатора Владимира Путина, которая находится на Алтае, был пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сирену" в Telegram.

Как отмечает издание, одно из зданий почти полностью сгорело в результате пожара. 

 

На фото, которое опубликовала "Сирена", можно заметить, как сильный огонь охватил здание на территории резиденции диктатора. 

Журналисты уточняют, что резиденцию замаскировали под санаторно-курортный комплекс "Алтайское подворье", который принадлежит "Газпрому". Впервые информация о засекреченной стройке "санатория" появилась в 2010 году. 

В "Газпроме" говорили о том, что "санаторий" необходим для "проведения встреч с деловыми партнерами, корпоративных мероприятий и приема зарубежных гостей". 

Местные российские оппозиционеры неоднократно заявляли о связи этого комплекса с главой Кремля. 

В СМИ также появлялась информация о том, что там находится один из бункеров Путина, куда он мог прилетать во время пандемии COVID.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял о том, что ГУР знает о местонахождении бункеров российского диктатора Владимира Путина.

Количество бункеров главы Кремля Юсов раскрывать отказался.

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Владимир ПутинРоссийская Федерацияалтай