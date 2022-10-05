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Аутсайдер Формулы-1 положил глаз на Шумахера-младшего

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Гроу, Среда 05 октября 2022 12:51
Аутсайдер Формулы-1 положил глаз на Шумахера-младшего Фото: Мик Шумахер (справа) в боксах "Хааса" (facebook.com/haasf1team)
Автор: Антон Федорцив

Команда Королевских автогонок "Уильямс" готова пригласить пилота "Хааса" Мика Шумахера в свою конюшню на сезон-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.

Интерес к немецкому гонщику подтвердил босс британской конюшни Йост Капито. 23-летний пилот может занять место, которое станет вакантным после ухода Николя Латифи.

"Мик заслуживает того, чтобы остаться в Формуле-1. Будем следить, что случится дальше, но он бесспорно входит в перечень возможных вариантов для нас. Он еще должен прогрессировать, но уже неплохой пилот для F1", – заявил глава "Уильямса".

Капито напомнил, что Шумахер-младший проводит всего второй сезон в Королевских автогонках. По словам менеджера, на таком этапе карьеры ошибаются многие пилоты и привел пример экс-гонщика "Уильямса" Джорджа Расселла, который "с тех пор серьезно прогрессировал".

Ранее стартовали переговоры между Шумахером и "Хаасом" о возможном продлении сотрудничества еще на сезон. После худшего по сравнению с Магнуссеном старта сезона немецкий пилот сумел стабилизировать выступления. Он набрал 12 очков в чемпионате, а лучше всего выступил на Гран-при Австрии – 6-е место.

К слову, мексиканец Перес опередил обе "Феррари" на Гран-при Сингапура-2022.

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Формула-1 шумахер
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