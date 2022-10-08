Ферстаппен в пределах десятой секунды опередил обе "Феррари" в квалификации Сузуки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации .

Нидерландец проехал самый быстрый круг на культовом автодроме в японской Сузуке. В финальной части квалификации он показал время 1:29.304 на шинах "софт".

После первого сегмента из борьбы выбыли Латифи ("Уильямс"), Стролл ("Астон Мартин"), Магнуссен ("Хаас"), Гасли ("Альфа Таури") и Албон ("Уильямс"). Во втором же прекратили выступления Шумахер ("Хаас"), Чжоу ("Альфа Ромео"), Цунода ("Альфа Таури"), Боттас ("Альфа Ромео") и Даниэль Риккардо ("Макларен").

Третий сегмент начался с быстрого круга Ферстаппена. Тем не менее, дальше произошел досадный эпизод, когда при прогреве резины лидер сезона едва не въехал в Норриса. Пилот "Макларена" как раз позади разогнался для начала своей попытки. Стюарды еще вынесут решение по этому эпизоду.

Тем временем во вторых попытках пилоты "Феррари" прибавили в скорости и всерьез претендовали на поул. Но, в конце концов, и Леклер, и Сайнс не смогли дотянуться до Ферстаппена, проиграв 0.010 и 0.054 секунды соответственно.

Гран-при Японии состоится в воскресенье, 9 октября. Старт гонки – в 8:00 по киевскому времени.