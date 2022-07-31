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Ферстаппен із 10-ї позиції тріумфував на Гран-прі Угорщини після провалу стратегії "Феррарі"

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Угорщина, Неділя 31 липня 2022 17:47
Ферстаппен із 10-ї позиції тріумфував на Гран-прі Угорщини після провалу стратегії "Феррарі" Фото: Переможний фініш Макса Ферстаппена (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Несподіваним переможцем Гран-прі Угорщини на автодромі "Хунгароринг" став пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

На старті переможець кваліфікації Расселл ("Мерседес"), пілоти "Феррарі" Сайнс і Леклер, а також Норріс ("Макларен") зберегли місця в топ-4. Натомість позаду Хемілтон із "Мерседеса" вибився на 5-те місце, а Ферстаппен піднявся на 8-ме місце з десятого.

Головні конкуренти в сезоні-2021 продовжили свій прогрес і надалі. На 12-му колі вони вдвох вже обійшли Норріса та почали вичікувати свій шанс за спинами лідерів. Після лавини піт-стопів перша п'ятірка стабілізувалася у складі Расселла, Леклера, Сайнса, Ферстаппена та Хемілтона.

Леклер швидко наздогнав Расселла та таки обійшов його в першому повороті на 31-му колі. Та далі "Феррарі" вкотре перемудрували з тактикою і "перевзули" лідера в гуму hard, коли решта конкурентів обрали soft або medium.

Ферстаппен випередив монегаска майже відразу. На 54-му колі трюк нідерландця повторив і Расселл. Зрештою, Леклер ще раз поїхав у бокси за "софтом" і впав на 6-те місце. Почав "просідати" й інший пілот "Феррарі" – Сайнса обійшов Хемілтон. А потім 7-разовий чемпіон світу обігнав і партнера по команді Расселла.

Для боротьби Ферстаппена та Хемілтона банально не вистачило часу. Британець у момент виходу на другу сходинку програвав лідеру цьогорічної першості понад 10 секунд і зміг підсолодити гонку для себе лише найшвидшим колом.

Після Ферстаппена, Хемілтона та Расселла фінішували Сайнс, Перес ("Ред Булл") і багатостраждальний Леклер. Доповнили топ-10 Норріс, Алонсо та Окон (обидва – "Альпін") і Феттель на "Астон Мартіні".

Класифікація Гран-прі Угорщини-2022:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Льюїс Хемілтон (+7.834)
  3. Джордж Расселл (+12.337)

Завдяки вже восьмій перемозі в сезоні Ферстаппен закріпив лідерство в чемпіонаті (258 очок). Другим у заліку пілотів залишився Леклер (178 пунктів), а третім – Перес (173). Далі щільною групою ідуть Расселл (158), Сайнс (156) і Хемілтон (146). Натомість у Кубку конструкторів нагорі "Ред Булл" (431 очко), який випереджає "Феррарі" (334) і "Мерседес" (304).

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