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"Макларен" підшукав заміну Ріккардо серед резервістів

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Вівторок 12 липня 2022 19:33
"Макларен" підшукав заміну Ріккардо серед резервістів Фото: Оскар Піастрі під час сезону-2021 у Формулі-2 (facebook.com/formula2)
Автор: Антон Федорців

Керівництво команди Формули-1 "Макларен" всерйоз задумалося про достроковий розрив контракту з Даніелем Ріккардо після сезону-2022. У кокпіті британської стайні його може замінити співвітчизник – Оскар Піастрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Race.

21-річний австралієць може стати основним пілотом Ф-1 у сезоні-2023. Боси "Макларена" готові припинити співпрацю з Ріккардо, якщо той не покращить результати в другій половині сезону.

Піастрі вибився у фаворити на місце старшого співвітчизника. Раніше пілота, який цьогоріч є резервістом "Альпін" і "Макларен", пов'язували з "Вільямсом". Там у сезоні-2023 Піастрі нібито мав замінити Ніколя Латіфі.

Проте, канадець останнім часом покращив результати. Натомість Ріккардо допустив критичний дисбаланс у досягненнях із партнером по команді – Ландо Норрісом. Британець набрав 64 очки в сезоні-2022, а досвідчений австралієць – лише 17.

Оскар Піастрі став чемпіоном Формули-2 у 2021 році за кермом "Преми". Перед тим він тріумфував у Формулі-3. А в 2019-му став чемпіоном Формули Рено Єврокубок.

Нагадаємо, що пілот "Феррарі" Леклер тріумфував на Гран-прі Австрії після старту другим.

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