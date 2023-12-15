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Алмазы, замораживание активов и не только. Япония ввела новый пакет санкций против РФ

Пятница 15 декабря 2023 05:24
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Алмазы, замораживание активов и не только. Япония ввела новый пакет санкций против РФ Фото: Япония ввела новый пакет санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония ввела новый пакет санкций против России, который включает запрет на импорт непромышленных алмазов с 1 января 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства экономики Японии.

Кроме того, Япония расширила санкции в отношении 57 российских и 27 белорусских компаний, а также в отношении ряда юридических лиц из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана за помощь РФ в обходе ранее введенных санкций со стороны Японии и стран-союзников.

Сообщается, что, в частности, санкции введены в отношении Уральского завода гражданской авиации, ЦНИИ "Буревестник", Казанского порохового завода и "Восточной верфи", а также ЧВК "Патриот", Центра прикладной физики РАН, НПО им. С. А. Лавочкина, "Российских космических систем".

Министерство Японии также приняло решение заморозить активы лиц и компаний, связанных с Российской Федерацией. Сообщается, что Япония заморозила активы 19 физических лиц и 43 организаций, которые непосредственно причастны к "вторжению в Украину, или дестабилизации восточной Украины".

Санкции Японии против России

Япония поддерживает Украину с первых дней полномастшабного вторжения РФ. Так, ранее Япония и США договорились о введении новых санкций против РФ.

Также мы сообщали, что лидеры США, Японии и Южной Кореи заявили о планах вводить новые санкциях против РФ.

Кроме того, на прошлой неделе Япония запретила экспорт продукции 36 компаниям, в том числе из России. Японское правительство расширило список компаний, которым требуется специальное разрешение на поставки продукции. Эти ограничения вводятся из-за опасений, что они могут производить оружие массового поражения.

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