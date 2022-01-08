Протести в Казахстані: на 10 січня оголосили траур за жертвами зіткнень

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив на 10 січня за жертвами зіткнень в ході протестів і масових заворушень. На сьогодні відомо про близько 40 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря Токаєва Берика Уалі.

"У зв'язку з численними людськими жертвами в результаті трагічних подій у ряді регіонів країни президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв рішення оголосити 10 січня 2022 року днем загальнонаціональної жалоби", - повідомив він.

Зазначимо, за офіційними даними, в ході зіткнень загинули 44 особи, в тому числі 18 силовиків.