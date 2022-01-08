ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Протести в Казахстані: на 10 січня оголосили траур за жертвами зіткнень

Новость на русском →
Нур-Султан, Субота 08 січня 2022 11:03
Протести в Казахстані: на 10 січня оголосили траур за жертвами зіткнень Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив на 10 січня за жертвами зіткнень в ході протестів і масових заворушень. На сьогодні відомо про близько 40 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря Токаєва Берика Уалі.

"У зв'язку з численними людськими жертвами в результаті трагічних подій у ряді регіонів країни президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв рішення оголосити 10 січня 2022 року днем загальнонаціональної жалоби", - повідомив він.

Зазначимо, за офіційними даними, в ході зіткнень загинули 44 особи, в тому числі 18 силовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість затриманих на заворушеннях і протестах в Казахстані перевищила 4 400 осіб, серед них є іноземці.

Протести в Казахстані тривають з початку січня 2022 року, люди масово вийшли на вулиці, висловлюючи невдоволення різким подорожчанням автомобільного газу. Крім того, учасники протестів висували політичні вимоги, надалі почалися зіткнення з силовиками, захоплення адміністративних будівель і мародерство.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан
NEWS
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані