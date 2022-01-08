В Алмати продовжили комендантську годину. Жителів просять не підходити до вікон
Комендантську годину в Алматинській області продовжили з 20 вечора до 7 ранку. Жителів просять для своєї ж безпеки не підходити близько до вікон, так як проводиться антитерористична операція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik Казахстан.
"Комендантська година в Алматинській області тепер діє з 20 вечора до 7 ранку. Влада закликає зберігати спокій і не залишати будинки без необхідності", - пише видання.
При цьому уточнюється, що на виїзді і в'їзді в Талдикорган встановлені блокпости. Водії повинні мати при собі посвідчення особи та документи на авто. До машин без номерів будуть застосовувати найжорсткіші заходи.
Варто також відзначити, що по всіх центральних каналах людей закликають не підходити близько до вікон, так як триває антитерористична операція і це може бути небезпечно.
Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив траур на 10 січня за жертвами зіткнень в ході протестів і масових заворушень. На сьогодні відомо про 40 загиблих.
Зазначимо, протести в Казахстані тривають з початку січня 2022 року, люди масово вийшли на вулиці, висловлюючи невдоволення різким подорожчанням автомобільного газу. Крім того, учасники протестів висунули політичні вимоги, надалі почалися зіткнення з силовиками, захоплення адміністративних будівель і мародерство.