ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Алмати продовжили комендантську годину. Жителів просять не підходити до вікон

Новость на русском →
Казахстан, Субота 08 січня 2022 18:21
В Алмати продовжили комендантську годину. Жителів просять не підходити до вікон Фото: протести в Казахстані (t.me ressentiment_channel )
Автор: Ольга Белей

Комендантську годину в Алматинській області продовжили з 20 вечора до 7 ранку. Жителів просять для своєї ж безпеки не підходити близько до вікон, так як проводиться антитерористична операція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik Казахстан.

"Комендантська година в Алматинській області тепер діє з 20 вечора до 7 ранку. Влада закликає зберігати спокій і не залишати будинки без необхідності", - пише видання.

При цьому уточнюється, що на виїзді і в'їзді в Талдикорган встановлені блокпости. Водії повинні мати при собі посвідчення особи та документи на авто. До машин без номерів будуть застосовувати найжорсткіші заходи.

Варто також відзначити, що по всіх центральних каналах людей закликають не підходити близько до вікон, так як триває антитерористична операція і це може бути небезпечно.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив траур на 10 січня за жертвами зіткнень в ході протестів і масових заворушень. На сьогодні відомо про 40 загиблих.

Зазначимо, протести в Казахстані тривають з початку січня 2022 року, люди масово вийшли на вулиці, висловлюючи невдоволення різким подорожчанням автомобільного газу. Крім того, учасники протестів висунули політичні вимоги, надалі почалися зіткнення з силовиками, захоплення адміністративних будівель і мародерство.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан
NEWS
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані