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Захоплення мерії, стрілянина та зіткнення: що відбувається в Алмати

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Казахстан, Середа 05 січня 2022 11:13
Захоплення мерії, стрілянина та зіткнення: що відбувається в Алмати Фото: мітингувальники захопили мерію в Алмати (primeminister.kz)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 5 січня протестувальники увірвалися до міської адміністрації в Алмати (Акімат). У будівлі вибиті вікна та двері.

РБК-Україна зібрало всі подробиці подій у місті Алмати.

Стрільба та поранення військових

Біля мерії міста повідомляють про побиття близько 10 солдатів Нацгвардії. За інформацією КазТАГ, частина з них не в змозі пересуватися самостійно.

Крім того, там чутні звуки стрілянини - чути звуки автоматної черги та одиночних пострілів. Також вибухають світлошумові гранати.

Число побитих бійців Нацгвардії у акімату Алмати складає вже близько 20 людей, з них 4-5 людей мають серйозні травми. Нацгвардійці намагаються евакуювати постраждалих самостійно, оскільки на місці не видно машин швидкої допомоги.

Палає прокуратура та мерія

В Алмати горить будівля прокуратури. З кадрів відео помітно як над будівлею піднявся густий стовп диму.

Крім цього стало відомо про пожежу в мерії міста.

"Зі східного боку акімату Алмати почалася пожежа", - повідомляють ЗМІ.

Захоплення мерії

Місцеві ЗМІ повідомляють, що протестувальники увійшли до акімату Алмати. Усередині була поліція, вона використовувала світлошумові гранати.

Відомо, що в учасників протесту теж були світлошумові гранати, а також щити та палиці.

Наразі інша частина натовпу намагається прорватися до старої резиденції президента в Алмати.

Стрілянина та зіткнення

Стало відомо, що в акіматі Алмати чути звуки, схожі на автоматну чергу. Повідомляється, що один із мітингувальників у руці мав автомат, але інші протестувальники відібрали у нього зброю.

Нагадаємо, у Казахстані четвертий день поспіль тривають масові протести, спочатку викликані зростанням цін на скраплений газ.

Спочатку протестувальники вимагали знизити ціну на газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге за літр. Потім вони закликали до відставки чинного уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Крім цього, вимоги розширилися - крім відставки уряду, вони хочуть викорінення корупції та відходу з політики Нурсултана Назарбаєва.

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