"Ролан Гаррос": Костюк проиграла парный полуфинал сенсации одиночного разряда

Roland Garros, 1/2 финала, парный разряд, женщины

Эррани/Паолини – Костюк/Русе – 2:1 (1:6, 6:4, 6:1)

Первый сет промелькнул молниеносно. После обмена выигранными геймами на собственных подачах украинско-румынская пара полностью завладела инициативой. Костюк и Русе взяли шесть геймов подряд и закрыли партию всего за 27 минут.

Значительно более длительным оказался второй сет. Каждое очко обоим дуэтам давалось нелегко. В частности, в четвертом гейме Эррани с Паолини 9 (!) раз помешали оппоненткам оформить брейк, но с десятой попытки украинка с румынкой добились своего. Впрочем, радость Костюк и Русе была недолгой. Итальянки оформили еще два брейка и сравняли счет.

А вот на третью партию сил у украинско-румынского дуэта не осталось совсем. Они смогли набрать только один пункт и подарили Паолини вторую путевку в финал в Париже. Теперь итальянка будет претендовать на титулы и в одиночном, и в парном разрядах.

В свою очередь Костюк повторила наибольшее достижение на мэйджорах. В прошлом году она дошла до парного полуфинала Australian Open. Тем временем в одиночных выступлениях она в этом году дошла до четвертьфинала в Мельбурне.