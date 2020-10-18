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Азербайджан показав захоплення вірменської військової частини

Нагірний Карабах, Неділя 18 жовтня 2020 15:17
Азербайджан показав захоплення вірменської військової частини
Фото: конфлікт у Нагірному Карабасі (facebook.nkrmil)
Автор: Андрій Козловський

В ході бойової операції Збройних сил Азербайджану на Фізулінському напрямку була захоплена вірменська військова частина. У Вірменії вже звинуватили азербайджанську сторону у грубому порушенні угоди про припинення вогню

Відповідне відео з захопленням військової частини опублікувало Міністерство оборони Азербайджану.

Відео взяття військового об'єкта з'явилося youtube - каналі вдень на 18 жовтня. В Міноборони Азербайджану показали, як азербайджанський солдат захопив позиції вірменського спецназу.

Також у відомстві зазначили, що вірменські військові залишивши бойову техніку, боєприпаси та інші військові засоби, були змушені тікати.

Прессекретар Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян зазначила, що камери відеоспостереження "Армії оборони Арцаха" зафіксували місця з точними геолокаційними даними та часом, коли Азербаджан порушив домовленості.

"Азербайджанські війська, грубо порушивши досягнуту угоду про припинення вогню, зробили атаку в напрямку вірменських позицій", - повідомила Степанян.

Нагадаємо, напередодні Вірменія та Азербайджан домовилися про нове гуманітарне перемир'я в Нагірному Карабасі.

Також раніше прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає, а ситуація на фронті напружена.

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