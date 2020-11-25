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Алієв заявив про перехід під контроль Азербайджану ще одного району в Карабасі

Нагірний Карабах, Середа 25 листопада 2020 10:22
Алієв заявив про перехід під контроль Азербайджану ще одного району в Карабасі
Фото: Ільхам Алієв (facebook.com/LiderIlhamAliyev)
Автор: Игорь Литвиненко

Кельбаджарський район, прилеглий до Нагорного Карабаху, перейшов під контроль Азербайджану. З району вийшли всі війська Вірменії.

Про це в зверненні до народу заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Кельбаджарський район знаходився під контролем невизнаної Нагірно-Карабахської республіки з 1993 року.

"Сьогодні Кельбаджарський район звільнений від окупації. Сердечно вітаю весь азербайджанський народ з цим святом", - заявив Алієв.

Спочатку Кельбаджарський район повинен був перейти під контроль Азербайджану до 15 листопада, проте через завантаженість єдиної дороги Вірменія попросила відстрочити виведення військ до 25 листопада.

Нагадаємо, на початку листопада Вірменія, Азербайджан і Росія підписали угоду про перемир'я в Нагірному Карабасі.

Раніше РБК-Україна писало, що 20 листопада в рамках мирної угоди під контроль Азербайджану перейшов Агдамський район, який межує з Нагорним Карабахом.

Також повідомлялося, що Азербайджан ввів комендантську годину на зайнятих в ході війни в Нагірному Карабасі територіях.

Крім цього повідомлялося, що жителі Лачинський, Кельбаджарський, Агдамського районів в Нагірному Карабасі перед тим, як покинути території, спалюють свої будинки, магазини та інші споруди

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