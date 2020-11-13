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Азербайджан ввів комендантську годину на зайнятих територіях Карабаху

Баку, П'ятниця 13 листопада 2020 12:39
Азербайджан ввів комендантську годину на зайнятих територіях Карабаху
Фото: війна у Нагірному Карабасі (8facebook nkrmil)
Автор: РБК-Україна

Азербайджан ввів комендантську годину на зайнятих у ході війни в Нагірному Карабасі територіях. Зокрема, він буде діяти в Шуші і Гадруті.

Про це повідомляє місцевий портал trend.az.

Повідомляється, що згідно з адміністративно-територіальним поділом Азербайджану відділення поліції будуть здійснювати особливе управління в кожному районі в якості військових комендатур.

На сьогодні персонал Шушинського райвідділу поліції передислокувався до самого міста. Крім того, до несення служби взялися поліцейські в Гадруті. З цього моменту в даних населених пунктах вводиться режим комендантської години.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителі Лачинського, Кельбаджарського, Агдамського районів у Нагірному Карабасі перед тим, як залишити території, спалюють свої будинки, магазини та інші споруди. Ці райони за умовами мирної угоди до кінця листопада будуть передані Азербайджану.

Згідно з домовленостями, в Карабасі розміщується російська миротворча місія. При цьому Україна виступила з заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагорний Карабах

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