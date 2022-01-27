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Джошуа відмовився від грошей. Поєдинок Усик-Ф’юрі під загрозою зриву

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Великобританія, Четвер 27 січня 2022 16:30
Джошуа відмовився від грошей. Поєдинок Усик-Ф’юрі під загрозою зриву Фото: Ентоні Джошуа та Олександр Усик (twitter.com/anthonyjoshua)
Автор: РБК-Україна

За інформацією talkSPORT Ентоні Джошуа та Ділліан Вайт відмовились від відступних. Бій Олександра Усика проти Тайсона Ф’юрі опинився під загрозою зриву.

Детальніше читайте - в матеріалі РБК-Україна.

Як зазначає джерело, замість бою за звання абсолютного чемпіону світу з боксу у важкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі, може пройти два інших поєдинки. За інформацією ЗМІ, Джошуа відмовився від 15 мільйонів фунтів, а Вайт від 5 мільйонів фунтів, натомість боксери хочуть отримати свої бої за чемпіонські пояси.

В п’ятницю розпочнуться торги, щодо бою за звання чемпіона світу за версією WBC між Ф’юрі та Вайтом. Тим часом Вайт незадоволений рішенням WBC про те, що він отримає лише 20 відсотків від суми яку боксери отримають за бій.

Ф'юрі майже підтвердив цю новину в четвер, принижуючи Вайта на відео у соціальних мережах.

"Я не можу дочекатися, щоб вдарити Ділліана Вайта прямо в обличчя. Я збираюся дати йому найкращу прочуханку, яку він коли-небудь мав у своєму житті. Потренуйся, бомж", - заявив Тайсон Ф’юрі.

Після ймовірної відміни бою Усик - Ф’юрі, українському боксеру доведеться зустрітися з Ентоні Джошуа. Бій за чемпіонські пояси за версіями WBA, IBF, WBO та IBO скоріше за все відбудеться навесні.

Що відомо про бій Усик - Джошуа

Британське видання The Telegraph зазначає, що Ентоні Джошуа близький до того щоб погодитись на гонорар в 15 млн фунтів та відмовитись від бою проти Олександра Усика.

Команда Олександра Усика вже веде переговори про наступний бій із Тайсоном Ф'юрі.

"Така ймовірність є. Такий бій обговорюється з листопада. Але поки що немає остаточної позиції, тому що тривають переговори", - уточнив РБК-Україна промоутер Усика Олександр Красюк.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа у вересні поступився Олександру Усику й втратив чемпіонські пояси за версією WBA, IBF, WBO та IBO.

З того часу велись перемовини про реванш. За словами промоутера Едді Хірна, Ентоні Джошуа активував пункт в контракті про бій-реванш: "Джошуа вже приступив до тренувань. Він активував пункт про реванш, і ми побачимо другий його бій з Усиком навесні. Джошуа хоче швидше повернутися в гру".

Нагадаємо, що Леннокс Льюїс порадив Джошуа відмовитись від грошей та провести бій проти Усика.

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