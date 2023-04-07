Албания продлила временную защиту украинцев
Власти Албании одобрили продление временную защиту для беженцев из Украины до сентября 2023 года.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv, соответствующее решение приняло правительство страны.
Как отмечает издание, пока неясно, будет ли Албания повторно продлевать временную защиту уже после сентября.
В Euractiv напоминают, что с начала полномасштабного вторжения России Албания приняла у себя сотни украинских женщин и детей. Их преимущественно разместили в крупнейшем прибрежном городе Дуррес.
Правительство Албании приняло соответствующее решение и для граждан Афганистана, которые сбежали с родины после захвата власти талибами. Им продлили временную защиту до 24 августа.
Напомним, ранее стало известно, что власти Греции продлили временную защиту для украинцев до 3 сентября 2023 года.
Также мы писали о различиях временной защиты и вида на жительство в Польше. Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.
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