ua en ru
Вт, 21 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украина и Албания подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке

Вторник 21 января 2025 21:37
UA EN RU
Украина и Албания подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке Фото: президент Владимир Зеленский с премьер-министром Албании Эди Рамой (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Албании Эди Рамой. Они подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между Украиной и Албанией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Отмечается, что Албания предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь и будет продолжать поддержку в течение всего десятилетнего срока действия документа. В частности, Албания сделает вклад в коалицию истребителей - будет обеспечивать языковую подготовку украинских пилотов и технического персонала.

Также Украина и Албания будут работать над углублением оборонно-промышленного сотрудничества, речь о совместном производстве с локализацией в Украине.

В соглашении упомянуто и экономическое партнерство, взаимодействие в сфере безопасности, привлечение России к ответственности, возмещение убытков, санкций против РФ и сотрудничество в восстановлении Украины.

Албания закрепляет поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО и формулы мира.

Зеленский и Рама обсудили конкретные направления оборонной поддержки и то, что может помочь Украине усилить позиции на поле боя для приближения справедливого и прочного мира.

Визит Зеленского в Албанию

Напомним, в феврале прошлого года президент Украины Владимир Зеленский был с визитом в Албании. Тогда Зеленский также встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой и они подписали договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Албания
NEWS
Что говорил Трамп и его команда о войне в Украине после инаугурации: главные заявления
Что говорил Трамп и его команда о войне в Украине после инаугурации: главные заявления
DAILY
От турникета до дронов. Как новейшие технологии спасают жизни военных на поле боя
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От турникета до дронов. Как новейшие технологии спасают жизни военных на поле боя