Украина и Албания подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Албании Эди Рамой. Они подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между Украиной и Албанией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Отмечается, что Албания предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь и будет продолжать поддержку в течение всего десятилетнего срока действия документа. В частности, Албания сделает вклад в коалицию истребителей - будет обеспечивать языковую подготовку украинских пилотов и технического персонала.

Также Украина и Албания будут работать над углублением оборонно-промышленного сотрудничества, речь о совместном производстве с локализацией в Украине.

В соглашении упомянуто и экономическое партнерство, взаимодействие в сфере безопасности, привлечение России к ответственности, возмещение убытков, санкций против РФ и сотрудничество в восстановлении Украины.

Албания закрепляет поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО и формулы мира.

Зеленский и Рама обсудили конкретные направления оборонной поддержки и то, что может помочь Украине усилить позиции на поле боя для приближения справедливого и прочного мира.