RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Албания хочет открыть посольство в Киеве в ближайшее время, - Кулеба

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Албании Игли Хасани (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Иван Носальский

Албания планирует уже в ближайшее время запустить работу своего посольства в Киеве. Это укрепит отношения между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

Кулеба рассказал, что в ходе своего первого визита в Албанию он встретился с коллегой Игли Хасани. 

"Албания планирует в ближайшее время открыть свое посольство в Киеве. Я высоко ценю это решение, которое значительно укрепит наши двусторонние связи", - добавил глава украинского МИД. 

Визит Зеленского в Албанию

Напомним, сегодня, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Албанию

Глава государства уже встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой. Во время встречи Зеленский и Рама подписали договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Также в Албании проходит саммит "Украина - Юго-Восточная Европа".

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныДмитрий КулебаАлбания