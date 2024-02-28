Албанія хоче відкрити посольство у Києві найближчим часом, - Кулеба

Кулеба розповів, що під час першого візиту до Албанії він зустрівся з колегою Іглі Хасані.

"Албанія планує найближчим часом відкрити своє посольство у Києві. Я високо ціную це рішення, яке значно зміцнить наші двосторонні зв'язки", - додав глава українського МЗС.

Візит Зеленського до Албанії

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Албанії.

Глава держави вже зустрівся з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Під час зустрічі Зеленський та Рама підписали договір про дружбу та співпрацю між двома країнами.

Також в Албанії відбувається саміт "Україна – Південно-Східна Європа".