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Албанія хоче відкрити посольство у Києві найближчим часом, - Кулеба

Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба та голова МЗС Албанії Іглі Хасані (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Іван Носальський

Албанія планує вже найближчим часом розпочати роботу свого посольства в Києві. Це зміцнить відносини між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter.

Кулеба розповів, що під час першого візиту до Албанії він зустрівся з колегою Іглі Хасані.

"Албанія планує найближчим часом відкрити своє посольство у Києві. Я високо ціную це рішення, яке значно зміцнить наші двосторонні зв'язки", - додав глава українського МЗС.

Візит Зеленського до Албанії

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Албанії.

Глава держави вже зустрівся з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Під час зустрічі Зеленський та Рама підписали договір про дружбу та співпрацю між двома країнами.

Також в Албанії відбувається саміт "Україна – Південно-Східна Європа".

 

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МЗС УкраїниДмитро КулебаАлбания