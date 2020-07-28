ЄС скоротить список країн "зеленої зони" і залишить кордони закритими, - Bloomberg

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Зі списку країн "зеленої зони" можуть виключити 6 держав

Європейський Союз планує залишати закритими зовнішні кордони для країн блоку. Також оновить перелік країн, громадянам яких дозволений в’їзд, України серед них знову немає.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зі списку країн "зеленої зони" можуть виключити Канаду, Японію, Китай, Алжир, Марокко та Південну Корею.

Зараз у список також входять Австралія, Грузія, Нова Зеландія, Руанда, Таїланд, Туніс та Уругвай.

Європейський Союз планує залишити кордони закритими для ряду країн ще, як мінімум, на два тижні.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила ряд правил, спрямованих на мінімізацію ризику зараження в транскордонних системах колективного пасажирського транспорту.

Відзначимо, для українців відкрилися для в'їзду ще 13 країн, за станом на зараз таких країн вже 39.

Зокрема, Болгарія дозволила українцям в'їзд без обсервації та тестів на COVID-19.