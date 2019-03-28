В Албанії прихильники опозиції намагалися прорватися в парламент

Прихильники опозиції влаштували акцію протесту в Албанії і намагалися прорватися до парламенту, вимагаючи відставки уряду і дострокових виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

28 березня тисячі прихильників Демократичної партії намагалися прорвати поліцейське оточення, що захищає будівлю парламенту, де проходила щотижнева сесія.

Люди використовували димові шашки, а також кидали предмети в поліцейських, кілька разів виникали сутички. Поліція утрималася від використання сльозогінного газу, який вони використовували на попередніх мітингах.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 16 березня в столиці Албанії Тирана почалася акція протесту проти уряду. Протестующие спробували провести штурм будівлі парламенту, що призвело до сутичок з правоохоронцями.