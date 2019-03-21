ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Албанії проходить багатотисячний протест

Новини » Надзвичайні події    21.03.2019 - 14:15
В Албанії проходить багатотисячний протест
Фото: протести в Албанії (twitter.com/esmeraldamulaj)

Протестувальники звинувачують уряд у корупції та зв'язках з організованою злочинністю

Біля будівлі парламенту Албанії зібралися кілька тисяч протестувальників з вимогою відставки уряду і дострокових виборів в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Сьогоднішній мітинг є частиною протестів опозиції, які тривають останній місяць.

Правоцентристська опозиція, очолювана Демократичною партією, відмовилася від своїх парламентських мандатів і проводить акції протесту. Опозиція звинувачує уряд лівого Соціалістичного союзу прем'єр-міністра Еді Рами в корупції і зв'язках з організованою злочинністю. Також вони вимагають дострокових виборів.

На попередніх мітингах прихильники опозиції намагалися увірватися в парламент або урядових будівель, при цьому використовуючи димові бомби і снаряди. Поліція відреагувала сльозогінним газом.

Соціалісти стверджують, що дії опозиції не сприяють прогресу Албанії на шляху до членства в Європейському союзі.

Нагадаємо, що 16 березня в столиці Албанії почалася акція протесту проти уряду. Протестувальники спробували провести штурм будівлі парламенту, що призвело до сутичок з правоохоронцями.

 

У Франції заборонять акції "жовтих жилетів" у центрі Парижа В Сербії протестувальники оточили резиденцію президента
Новини України протестАлбания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся