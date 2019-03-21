В Албанії проходить багатотисячний протест

Фото: протести в Албанії (twitter.com/esmeraldamulaj)

Протестувальники звинувачують уряд у корупції та зв'язках з організованою злочинністю

Біля будівлі парламенту Албанії зібралися кілька тисяч протестувальників з вимогою відставки уряду і дострокових виборів в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Сьогоднішній мітинг є частиною протестів опозиції, які тривають останній місяць.

Правоцентристська опозиція, очолювана Демократичною партією, відмовилася від своїх парламентських мандатів і проводить акції протесту. Опозиція звинувачує уряд лівого Соціалістичного союзу прем'єр-міністра Еді Рами в корупції і зв'язках з організованою злочинністю. Також вони вимагають дострокових виборів.

На попередніх мітингах прихильники опозиції намагалися увірватися в парламент або урядових будівель, при цьому використовуючи димові бомби і снаряди. Поліція відреагувала сльозогінним газом.

Соціалісти стверджують, що дії опозиції не сприяють прогресу Албанії на шляху до членства в Європейському союзі.

Нагадаємо, що 16 березня в столиці Албанії почалася акція протесту проти уряду. Протестувальники спробували провести штурм будівлі парламенту, що призвело до сутичок з правоохоронцями.