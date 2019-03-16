В Албанії проходить антиурядовий протест

Фото: акція протетсту в Албанії (Associated Press)

Протестувальники звинувачують уряд у корупції

У суботу, 16 березня 2019, у Албанії проходить акція протесту проти уряду країни, який звинувачують у корупції та зв'язках із організованою злочинністю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, декілька тисяч прихильників опозиції, яку очолює правоцентристська демократична партія, зібралися сьогодні перед офісом прем'єр-міністра країни Еді Рами та вимагають його відставки.

Зазначається, що протестувальники звинувачують уряд у корупції та зв'язках із організованою злочинністю. Опозиція відмовляється від діалогу з Рамою та вимагає створення тимчасового уряду для підготовки дострокових виборів.

Крім того, Сполучені Штати Америки та Євросоюз звернулися до опозиції з вимогою утриматися від використання сили чи розпалювання ворожнечі в країні та розпочати переговори.

Нагадаємо, що у суботу, 16 березня, у Франції поновилися акції протесту руху "жовтих жилетів". У Парижі декілька сотень протестувальників зібралися поряд з Тріумфальною аркою та на Єлисейських полях, де демонстранти знаходяться в оточенні поліції.

Також, у Парижі правоохоронці затримали щонайменше 64 "жовтих жилетів", які влаштували сутички з поліцією.