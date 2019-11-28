В Албанії стався ще один землетрус

В Албанії сьогодні, 28 листопада, стався третій за декілька днів землетрус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

Як повідомляється, підземні поштовхи силою 4,9 бала були зафіксовані о 12:52 за київським часом. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів за 42 кілометрів від албанської столиці Тирани, а також за 18 кілометрів від курортного міста Дуррес.

Інформації про постраждалих або пошкодження будівель наразі немає.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус. В результаті землетрусу магнітудою 6,4 поблизу міста Дуррес зруйнувалися кілька будівель. Поштовхи відчувалися в Тирані. Наступного дня стався ще один землетрус, магнітуда якого становила 5,5 бала.

Відомо, що станом на 28 листопада в результаті землетрусів в Албанії загинули майже 40 людей. Також від десяти до 25 осіб зникли безвісти, 45 осіб вдалося врятувати з-під завалів. Поранення отримали близько 650 осіб, з них вісім перебувають у критичному стані.