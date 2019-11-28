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В Албанії стався другий за добу землетрус

Новини » Надзвичайні події     28.11.2019 - 02:22
В Албанії стався другий за добу землетрус
Ілюстративне фото (flickr.com / matthileo)

Інформації про постраждалих поки не надходило

В Албанії сталося вже другий за добу землетрус, магнітуда якого становила 5,5 бала. Про це повідомляє Ansamed, Euronews.

Землетрус стався о 16:45 за центральноєвропейським часом, в 19 км на південний захід від Мамурраса, недалеко від прибережного міста Дуррес, яке найбільше постраждало від руйнівних підземних поштовхів у вівторок, за попередніми даними Геологічної служби США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в Адріатичному морі. Уточнюється, що потужні поштовхи були відчутні в 40 кілометрах від столиці Албанії.

Інформації про постраждалих поки не надходило.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус магнітудою 6,4. В результаті землетрусу поблизу від міста Дуррес зруйнувалися кілька будівель. Поштовхи відчувалися в столиці країни Тирані. Українців, які перебувають у районі землетрусу, закликали повідомити про себе рідним і звернутися до почесне консульство України в Албанії.

Кількість жертв в результаті землетрусу в Албанії досягла 30 осіб.

Рятувальники продовжують пошук серед уламків тих, хто вижив і тіл загиблих.

За різними даними пропали безвісти від десяти до 25 осіб. 45 осіб вдалося врятувати з-під уламків. Поранення отримали близько 650 осіб, з них вісім перебувають у критичному стані.

Число жертв в результаті землетрусу в Албанії збільшилася В Албанії оголошено надзвичайний стан
Новини України землетрусАлбания
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