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Італія виділила 25 млрд євро для підтримки економіки, яка постраждала від коронавірусу

Новини » Економіка     11.03.2020 - 14:46
Італія виділила 25 млрд євро для підтримки економіки, яка постраждала від коронавірусу
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Економіка може скотитися в рецесію через спалах вірусу

Італія виділила 25 млрд євро для пом'якшення економічних втрат від другого за величиною у світі спалаху коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Минулого тижня італійський кабінет міністрів заявив, що на боротьбу з вірусом, потрібно буде всього 7,5 млрд євро, але з тих пір ситуація загострилася, і країна, яка вже близька до рецесії, знаходиться під карантином.

Зокрема обговорюється можливість спрямувати кошти на допомогу тим, хто тимчасово залишається без роботи із-за обмежень, гарантійний фонд для кредитування малого і середнього бізнесу, на виплати компенсацій компаніям, виручка яких впала більш ніж на 25%.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив журналістам, що і без того жорсткі обмеження на пересування можуть бути посилені після того, як північний регіон Ломбардія з фінансовою столицею Італії Міланом попросив закрити всі магазини і скасувати громадський транспорт.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії зросла з 9 172 до 10 149, а кількість смертельних випадків зросла 168 до 631.

Уряд рекомендував всім італійцям залишатися вдома та уникати непотрібних поїздок до 3 квітня. Пам'ятки Риму, в тому числі фонтан Треві, Пантеон і Іспанські сходи, були практично порожніми у вівторок, а Ватикан закрив площа Святого Петра і базиліку Святого Петра для туристів.

Індекс фондової біржі Мілана впав ще на 3,3% у вівторок, 10 березня, а це означає, що з 20 лютого він скоротився на 29%. Вартість запозичень в Італії також різко зростає, викликаючи побоювання, що економіка знаходиться на межі рецесії.

Як повідомляло РБК-Україна, Банк Англії у середу, 11 березня, знизив ключову ставку з 0,75% до 0,25% для захисту британської економіки від наслідків спалаху коронавірусу.

Зазначимо, Федеральна резервна система США 3 березня прийняла термінове рішення про зниження базової процентної ставки на 0,5% до 1-1,25% річних. Як зазначили у ФРС, основи економіки США залишаються сильними, проте коронавірус створює зростаючі ризики для економічної активності.

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