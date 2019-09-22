ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Албанії зросла кількість постраждалих від землетрусу

Новини » Надзвичайні події    22.09.2019 - 04:32
В Албанії зросла кількість постраждалих від землетрусу
Фото: наслідки землетрусу (GettyImages)

Відомо про 68 потерпілих від найсильнішого за останні кілька десятків років землетрусу

У столиці Албанії Тирані число постраждалих в результаті землетрусу магнітудою 5,8 зросло до 68 осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Albanian Daily News.

Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні міст Тирана і Дуррес. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Албанії, зараз у лікарнях з травмами та забоями перебувають 12 осіб.

"Це найсильніший землетрус в Албанії за останні 30 років. Жертв серед отримали травми", - уточнила в Міноборони країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тирані 52 людини постраждали в результаті землетрусу магнітудою 5,8. Всіх поранених госпіталізували, вони знаходяться не в критичному стані

Відомо, що у зв'язку з землетрусами прем'єр-міністр Албанії Еді Рама скасував свою робочу поїздку в Нью-Йорк. Політик терміново вилетів із німецького Франкфурта в албанську столицю.

У суботу, 21 вересня, на території Албанії були зафіксовані кілька підземних поштовхів з епіцентром в Адріатичному морі. Найбільш сильними з них стали землетрусу з магнітудою 5,8 в Тирані, а також з магнітудою 5,6 в районі портового міста Дуррес.

В Албанії через землетрус постраждали більше 50 осіб У Китаї зросло число постраждалих в результаті землетрусу
Новини України постраждаліземлетрусАлбания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся