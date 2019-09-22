В Албанії зросла кількість постраждалих від землетрусу

Фото: наслідки землетрусу (GettyImages)

Відомо про 68 потерпілих від найсильнішого за останні кілька десятків років землетрусу

У столиці Албанії Тирані число постраждалих в результаті землетрусу магнітудою 5,8 зросло до 68 осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Albanian Daily News.

Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні міст Тирана і Дуррес. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Албанії, зараз у лікарнях з травмами та забоями перебувають 12 осіб.

"Це найсильніший землетрус в Албанії за останні 30 років. Жертв серед отримали травми", - уточнила в Міноборони країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тирані 52 людини постраждали в результаті землетрусу магнітудою 5,8. Всіх поранених госпіталізували, вони знаходяться не в критичному стані

Відомо, що у зв'язку з землетрусами прем'єр-міністр Албанії Еді Рама скасував свою робочу поїздку в Нью-Йорк. Політик терміново вилетів із німецького Франкфурта в албанську столицю.

У суботу, 21 вересня, на території Албанії були зафіксовані кілька підземних поштовхів з епіцентром в Адріатичному морі. Найбільш сильними з них стали землетрусу з магнітудою 5,8 в Тирані, а також з магнітудою 5,6 в районі портового міста Дуррес.