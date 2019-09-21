В Албанії через землетрус постраждали більше 50 осіб

Фото: землетрус в Албанії (twitter.com/LastQuake)

У Тирані стався землетрус магнітудою 5,8

У столиці Албанії Тирані 52 людини постраждали в результаті землетрусу магнітудою 5,8. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Albanian Daily News.

Міністр охорони здоров'я країни Огерта Монастирлиу повідомила, що всіх поранених госпіталізували, вони знаходяться не в критичному стані.

За словами мера Тирани Елиона Велиаджа, аварійні служби готові до будь-якої проблеми, пов'язаної з підземними поштовхами.

Нагадаємо, раніше біля острова Карпатос (Греція) стався землетрус магнітудою 4,2. Повідомляється, що епіцентр землетрусу був зафіксований в 65 км від острова Карпатос на глибині 7,5 км. Інформації щодо постраждалих або завданої шкоди немає.

РБК-Україна писало, що в результаті сильного землетрусу в Туреччині були пошкоджені близько тисячі житлових будинків. Сила підземних поштовхів сягала 6,5 балів.

З-за землетрусу в Туреччині постраждали щонайменше 27 осіб. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 1,74 кілометри від села Армуталани. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині семи кілометрів.