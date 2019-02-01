Аласанія назвав можливі причини свого відсторонення

Аласанії дорікають ігноруванням каналом "UA: Перший" виступів Порошенка

Наблюдательный совет "UA: Суспільне" мог отстранить главу "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" Зураба Аласанию за то, что телеканал должным образом не освещал крестный ход за поместную церковь, а также выступления президента Петра Порошенко на Генассамблее ООН и форуме в Харькове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Аласании в Facebook.

В частности, Аласания опубликовал часть проекта решения наблюдательного совета о его отстранении. В документе говорится, что при нем "UA: Перший" не осветил оперативно или не осветил вообще "такие важные события, как крестный ход за единую поместную церковь" в июле 2018 года, заседание Генассамблеи ООН в сентябре с участием Петра Порошенко, а также экономический форум в Харькове, в котором тоже участвовал президент.

Кроме того, Аласании вменяют, что в 2018 году компания внедряла "неверно понятый принцип отстранения от власти" до полной деполитизации новостей.

Фото: часть решения набсовета

Напомним, накануне стало известно, что Аласанию отстранили от руководства "UA: Суспільне". В частности, наблюдательный совет "UA: Суспільне" поддержал досрочное расторжение контракта.

Отметим, Аласания будет работать главой НОТУ еще две недели.