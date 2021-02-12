Хуртовини у Києві та шістьох областях: оголошено штормове попередження
Погода в Україні продовжує погіршуватись. Синоптики оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.
Завтра в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Рівненській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Харківській областях хуртовина. На дорогах більшості областей ожеледиця.
У Києві та Київській області сьогодні вдень та завтра 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.
Нагадаємо, п'ятий день снігопадів триває у Києві. Місцева влада повідомила, що випало 45 сантиметрів снігу.
Також у Львівській області випало 90 сантиметрів снігу.
Крім того, в Укргідрометцентрі не виключають повернення 30-градусних морозів до кінця зими.
Зазначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у лютому 2021 року середня місячна температура в Україні становитиме від 3 градусів морозу до 1 градусів тепла, в Криму до 3 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище середніх багаторічних значень.