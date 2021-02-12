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Хуртовини у Києві та шістьох областях: оголошено штормове попередження

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 лютого 2021 14:42
Хуртовини у Києві та шістьох областях: оголошено штормове попередження Фото: снігопад (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні продовжує погіршуватись. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Завтра в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Рівненській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Харківській областях хуртовина. На дорогах більшості областей ожеледиця.

У Києві та Київській області сьогодні вдень та завтра 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, п'ятий день снігопадів триває у Києві. Місцева влада повідомила, що випало 45 сантиметрів снігу.

Також у Львівській області випало 90 сантиметрів снігу.

Крім того, в Укргідрометцентрі не виключають повернення 30-градусних морозів до кінця зими.

Зазначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у лютому 2021 року середня місячна температура в Україні становитиме від 3 градусів морозу до 1 градусів тепла, в Криму до 3 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище середніх багаторічних значень.

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