В Україні оголосили штормове попередження

Погода в акваторії Азовського моря до кінця доби, 28 лютого, погіршиться, синоптики оголосили штормове попередження. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Facebook.

Повідомляється, що в акваторії Азовського моря та в порту Маріуполя очікуються сильні пориви вітру 25-28 м/с, а також хвилі висотою 15-20 дм.

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, синоптики попереджали про погіршення погоди в південних регіонах. Зокрема, штормове попередження оголошено в Херсонській і Запорізькій областях, де пориви вітру можуть досягти 24 м/с.

Також РБК-Україна писало, що на вихідних погода в Україні буде переважно малохмарної та теплою. У більшості областей температура повітря вдень коливатиметься від +5 до +9 градусів, в південних і південно-східних областях термометри покажуть до +11.

Крім цього 28 лютого синоптики оголосили 3-й рівень лавинної небезпеки в Карпатах. У зв'язку з інтенсивним приростом снігового покриву на високогір'ї Закарпатської та в горах Івано-Франківської областей зберігається висока ймовірність сходження снігових лавин.