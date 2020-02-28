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Штормовий вітер та сніг з дощем: синоптики попередили про погіршення погоди

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 08:29
Штормовий вітер та сніг з дощем: синоптики попередили про погіршення погоди
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Херсонській та Запорізькій областях пориви вітру вночі можуть досягти 24 м/с

Погода в Україні 28 лютого погіршиться, оголошено штормове попередження, зокрема в Херсонській та Запорізькій областях. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, у Херсонській та Запорізькій областях пориви вітру вночі можуть досягти 24 м/с.

"За повідомленням УкрГідрометцентру, 28 лютого у південних, центральних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Херсонській та Запорізькій областях вночі до 24 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Також в прес-службі "Укравтодору" повідомляють, що станом на 6 ранку сніг з дощем у Закарпатській області, місцями слабкий дощ у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Кіровоградській, Харківській областях, сильний дощ в Дніпропетровській області, на решті території без опадів.

Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре, у Закарпатській області місцями засніжене. На ділянках доріг Ужоцького, Торунського, Івашківського та Орявського перевалів невеликий сніг.

Нагадаємо, рятувальники закликали утриматися від походу в гори у зв'язку з погіршенням погоди.

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